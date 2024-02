Il nuovo corso di Storia Contemporanea Le conferenze coordinate dal professor Petracchi

(Di martedì 13 febbraio 2024) Quali accadimenti hanno tracciato la fisionomia dellarecente del nostro Paese? A chiederselo, offrendo l’occasione di attingere a un prezioso pozzo di conoscenza, è ildiin dieciproposto dall’Università Vasco Gaiffi coordinato dalGiorgioche inizia il 16 febbraio. "I conti con la: cento anni did’Italia, 1860-1960", questo il titolo delpensato a partire dalla presa d’atto di un luogo comune, cioè sostenere che gli italiani non conoscano lad’Italia. "Forse – riflette– sono poco indotti a conoscerla perché mostra il suo lato tragico, è povera di miti e ricca ...

Riforma classi di concorso: pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi 11 febbraio il Decreto 22 dicembre 2023 che disciplina l'accesso ai ... (orizzontescuola)

Treviolo , 7 febbraio 2024 – Il Parco Callioni della Roncola, frazione di Treviolo , si arricchisce di un percorso naturalistico accessibile per ... (bergamonews)

Ancona , 12 febbraio 2024 – ecco il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 22 posti di operatore socio sanitari o, area degli ... (ilrestodelcarlino)

Bergamo. Sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di scrittura “Scrivere Alla maniera di..” che si svolgerà Alla Libreria Palomar di via Angelo Mai ... (bergamonews)

Si cercano 14 agenti di Polizia locale in una prestigiosa città . Per partecipare serve il diploma, si tratta di un’occasione irripetibile. Nuova ... (cityrumors)

Dopo il Tar di Bari, la battaglia legale per la nuova Camera di commercio Taranto-Brindisi si sposta al Consiglio di Stato con udienza fissata il 22 ... (quotidianodipuglia)

L'Università Vasco Gaiffi offre un corso di Storia Contemporanea per approfondire gli avvenimenti che hanno segnato la storia recente dell'Italia. Le lezioni si terranno ogni venerdì fino al 19 aprile ...Consulta l'oroscopo Pesci a cura di Paolo Fox di oggi, 13 febbraio: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...Consulta l'oroscopo Sagittario a cura di Paolo Fox di oggi, 13 febbraio: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ...