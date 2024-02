Il nostro autobus innovativo per un mondo migliore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Avete immaginato di viaggiare su unecologico per affrontare viaggi urbani, inquinando il meno possibile? La classe 2^ A dell’Istituto comprensivo Sacchetti di San Miniato ha ideato due tipologie di. Il motore potrebbe essere elettrico e il tetto provvisto di pannelli solari in modo da ricaricarlo anche in viaggio. Il colore della carrozzeria esterna richiamerà la natura: verde come le piante, azzurro come il cielo. Lo sfondo sarà bianco, utilizzato affinché il veicolo non si riscaldi e mantenga l’ambiente interno fresco, in aggiunta ci saranno delle foglie e un simbolo azzurro con scritto 100% eco come decori. Non mancheranno slogan per incentivare l’utilizzo del mezzo. La nostra proposta è quella di utilizzare due tipologie diurbani: la capienza di quello giornaliero dovrebbe variare in base all’affluenza ...