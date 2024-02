Il Napoli riprende gli allenamenti | il report del club

Dopo la gara di San Siro con il Milan, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma sabato allo Stad ...Antonio Conte non vuole prendere una squadra in corsa ma in estate tutto può cambiare. Il tecnico salentino non ha ancora scelto cosa fare in futuro, ma stima e ama Napoli e i napoletani ed è convinto ...La strada per la Champions League sembra ancora più lontana, con l'Atalanta di Gasperini che occupa attualmente il quarto posto.