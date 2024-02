Il Napoli e le altre italiane in Champions | parla Barzagli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 13 febbraio 2024) Hato dele delleimpegnate inAndreain un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito le dichiarazioni dell’ex difensore di Palermo, Wolfsburg e Juventus e attualmente opinionista di Dazn: “Al di là dell’addio annunciato di Xavi, il Barça quest’anno ha avuto problemi: ha inserito tanti giovani e perso la straordinaria solidità difensiva della stagione scorsa. Ma la gioventù sa produrre anche colpi improvvisi e la storia del club inavrà un peso”. Iltra campionato e“Resta un ostacolo difficile per il, che non se la passa ancora tanto bene, perché non ha trovato certezze e alterna partite buone admeno ...