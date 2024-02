Il Montefano conquista tre punti contro i cremisi Mariani | È una vittoria che ci dà fiducia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ilha tirato un brutto scherzo di Carnevale al Tolentino, andando a vincere al "Della" proprio mentre in piazza e nelle vie del centro impazzava la festa con centinaia e centinaia di persone mascherate. In campo, invece, si faceva sul serio perché nessuna delle due squadre voleva perdere. "Abbiamo ottenuto unaimportantissima su un terreno di gioco difficilissimo – dice Nico, allenatore deluna formazione che esprime un gran calcio. Avevo detto ai ragazzi che per fare risultato saremmo dovuti restare concentrati fino all’ultimo e avere l’atteggiamento che poi ho visto in campo. Avevamo preparato bene la gara e la squadra è stata brava a saperla interpretare al meglio. Certamente, una volta in vantaggio abbiamo dovuto fare una ...