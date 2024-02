Il mondo oscuro e pericoloso delle sette sataniche in Italia

(Di martedì 13 febbraio 2024) La confessione di Giovanni Barreca, il muratore che ha ammesso di aver spezzato le vite della moglie e dei suoi figli ad Altavilla Milicia, tranquillo comune siciliano, ha scatenato una tempesta di domande e sospetti che puntano dritto al cuore del satanismo in Sicilia. In una regione già permeata da un'atmosfera di mistero e tradizione, questo tragico evento solleva interrogativi sull'esistenza di una sottocultura oscura che opera nell'ombra, seminando terrore. Così mentre gli investigatori affrontano il labirinto di indizi e sospetti, emergono elementi inquietanti che rivelano la presenza diche abbiamo analizzato con degli esperti. «A livello nazionale, riceviamo migliaia di segnalazioni da persone che sono uscite da gruppi pareligiosi, di area anche evangelista, come le persone coinvolte nel triplice omicidio di Altavilla»-David ...

Carrozzeria Orfeo torna al Teatro Bellini di Napoli dal 9 al 18 febbraio con lo spettacolo dal titolo “Salveremo il mondo prima dell’alba”.La diffusione dell'intelligenza artificiale e l'entusiasmo nato attorno a essa sta oscurando altre tecnologie ancora fondamentali per il business.Banishers: Ghosts of New Eden narra una storia d’amore sofferente in un mondo oscuro e tormentato, immersa in un action-RPG che si afferma senza ombra di dubbio come la produzione più grande e ...