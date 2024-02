Il mistero di Lino Banfi a Sanremo 2024 che non ride mai | “Ero in prima fila e non si vedeva niente”

(Di martedì 13 febbraio 2024) Svelato ildie il motivo per cui non ha mai riso durante la finale di: "Non vedevo niente". Ma Annalisa, invece, l'ha vista bene: "La bellezza ce l'hai nel Dna".

(Adnkronos) – "Io non so quale sia stato il movente della strage di via D'Amelio, ovvero, se vi siamo stati più moventi convergenti. Di sicuro ... (termometropolitico)

"Io non so quale sia stato il movente della strage di via D'Amelio, ovvero, se vi siamo stati più moventi convergenti. Di sicuro Borsellino era un ... (sbircialanotizia)

Svelato il mistero di Lino Banfi e il motivo per cui non ha mai riso durante la finale di Sanremo: "Non vedevo niente" ...Mara Venier è ancora al centro delle polemiche dopo aver letto il comunicato Rai in chiusura del suo show Domenica In speciale Sanremo. In molti hanno accusato lei e il governo di ...Perché Lino Banfi a Sanremo non ha riso mai ed era incredibilmente serio Il motivo c'è e lo ha rivelato lui stesso. Leggi.