Il “miracolo“ della truffa Il cieco guida l’auto nel traffico l’amico in carrozzina cammina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ci sono un fintocheun’auto e un altro falso invalido che lo accompagna,ndo senza problemi. Due amicitori smascherati dalla Guardia di finanza di Monza. In manette due pakistani, 66mila euro sequestrati: per il fintola Procura ha chiesto il carcere, i domiciliari per il falso paraplegico. I due sono gravemente indiziati di aver riscosso erogazioni pubbliche, di falso ideologico per induzione, indebita percezione del reddito di cittadinanza e autoriciclaggio. L’attività di indagine, sviluppata dai FinanzieriCompagnia di Seveso, si è concentrata inizialmente, anche grazie alla collaborazione con l’Inps, su un pakistano residente a Misinto, percettore di pensione speciale e indennità di accompagnamento per cecità assoluta. Gli ulteriori ...