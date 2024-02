Il ministro Guido Crosetto ricoverato per sospetta pericardite | gli auguri dal mondo politico

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ildella Difesa,, si è trovato in emergenza sanitaria improvvisa poichéd’urgenza per. Ilsi è rapidamente stretto intorno a lui, offrendo parole di incoraggiamento e sostegno in questo momento difficile. L’incidente del ricovero: Con un colpo di scena sorprendente, ilsi è presentato al pronto soccorso del San Carlo di Nancy accusando forti dolori al petto. Nonostante il disagio, ha mostrato una notevole resilienza, arrivando in ospedale non accompagnato e a piedi. Dopo i primi esami, i medici hanno eseguito un’angiografia coronarica,ndo che la causa sottostante fosse la ...

Nella notte del 13 febbraio 2024 Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per probabile pericardite. Prima si è presentato da solo al ... (dilei)

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Si parla per lui di una sospetta pericardite . A scriverlo le ... (open.online)

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, è stato ricoverato d’urgenza nella notte per una sospetta pericardite.Il ministro della difesa Guido Crosetto ricoverato per una sospetta pericardite: eccome come sta e tutte le ultime notizie sul ricovero.Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza questa notte per dei forti dolori al petto. Ora si trova all’ospedale San Carlo di Nancy: “In periodo influenzale e in era Covid no ...