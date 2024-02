Il ministro Guido Crosetto ricoverato d' urgenza

(Di martedì 13 febbraio 2024) Questa notte ildella Difesaè statod'in ospedale. Con una nota, il ministero della Difesa ha fatto sapere che, a seguito di un dolore perdurante da ieri mattina,si è presentato al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, con forti dolori al petto ma camminando da solo e a piedi. Dopo essere stato immediatamente monitorato è stato sottoposto a una coronarografia. Non ci sono notizie sulle cause, ma fonti ospedaliere sentite dall'Ansa dicono che potrebbe trattarsi di una pericardite.

