Il ministro della Difesa Guido Crosetto ricoverato d’urgenza per dolori al petto | sospetta pericardite

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 febbraio 2024) Resta in osservazione in ospedale il, Guido Crosetto,nella notte per i fortial. I medicino un caso di, dopo che la coronarografia a cui e’ stato sottoposto ha dato esito negativo. Ilsi trova nella terapia intensiva del San Carlo di Nancy, l’ospedale del quartiere Aurelio, a Roma, dove si era presentato da solo e a piedi al pronto soccorso in piena notte, spiegando di aver avutoalper tutta la giornata. Crosetto, 60 anni, gia’ nel 2013 si era dovuto ricoverare per problemi cardiaci e in quell’occasione aveva ammesso che poteva essere legato alle troppe sigarette, essendo arrivato a ...