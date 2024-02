Il ministro Crosetto ricoverato d’urgenza | sospetta pericardite

Guido Crosetto , ministro dell Difesa , è stato ricoverato d'urgenza nella notte in ospedale per una Sospetta pericardite . «Il ministro della Difesa ... (leggo)

Il ricovero nella notte Nella notte, il Ministro della Difesa, Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza per una presunta pericardite (ovvero una ... (361magazine)

Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Si parla per lui di una sospetta pericardite . A scriverlo le ... (open.online)

Nella notte del 13 febbraio 2024 Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza in ospedale per probabile pericardite. Prima si è presentato da solo al ... (dilei)

Il ministro Guido Crosetto ricoverato d’urgenza Il ministro della Difesa, Guido Crosetto , è stato ricoverato d’urgenza nella notte per una sospetta ... (tpi)

Ministro della Difesa Crosetto ricoverato in ospedale per forti dolori al petto

Nella notte il Ministro della Difesa Guido Crosetto è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, come riporta una nota del ministero. Non si hanno ... (ildifforme)