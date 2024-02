Il ministero boccia il piano casa della Regione Puglia | ecco perché

È stato varato poco meno di due mesi fa ma il nuovo piano casa della Regione Puglia è stato boccia to dal ministero della Cultura, secondo cui la ... (quotidianodipuglia)

Il Tar del Lazio boccia il Ministero e annulla i provvedimenti che hanno disciplinato le prove di ammissione alla Facoltà di Medicina per l’anno ... (ilfattoquotidiano)

Mes - il parere con cui la maggioranza ha bocciato la riforma è smentito dal ministero di Giorgetti. Che esclude effetti sui conti italiani

Dopo mesi di melina per evitare di andare al voto, con tanto di auto ostruzionismo in Aula, il governo Meloni ha deciso in extremis di rompere gli ... (ilfattoquotidiano)