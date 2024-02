Il match di DOMENICA In vendita i biglietti Ecco le modalità

(Di martedì 13 febbraio 2024) È partita la corsa al biglietto per Empoli-Fiorentina dialle 15 al Castellani-Computer Gross Arena. I tagliandi per i settori di Poltronissima e Tribuna Inferiore sono acquistabili presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket o sul sito empolicalcio.vivaticket.it. Quelli di Maratona Superiore e Curva Nord sono invece riservati ai residenti dell’Empolese Valdelsa, di San Miniato, Santa Croce e Castelfranco di Sotto o con cittadinanza straniera. Per questi settori i tagliandi sono all’Empoli Store e all’Unione Clubs Azzurri.

