Il marito guiderà il tribunale di Milano | lei è costretta a rinunciare al ruolo di giudice | «Le donne sempre penalizzate»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 13 febbraio 2024) C’è stato anche un messaggio di scuse nel discorso di insediamento di Fabio Roia, nuovo presidente deldi. La sua nomina arriva dopo quasi due anni di «vuoto» ai vertici del Palazzo di Giustizia meneghino e non senza conseguenze. La sua promozione costringe infatti sua moglie Adriana Cassano Cicuto, in magistratura dal 1987, a fare un passo indietro. «Sono la prima fan di mioe per lui è un’occasione troppo importante. Non nascondo, però, che la mia è stata una scelta sofferta e molto dolorosa», spiega la magistrata in un’intervista a Il Giorno. Con la nomina di suoa nuovo presidente del, Cassano Cicuto ha dovutoalle «funzioni semidirettive giudicanti» così da evitare «una situazione di incompatibilità». Le scuse del ...