Il mare si alzerà di 70 centimetri in un secolo | un pericolo soprattutto per le coste africane

(Di martedì 13 febbraio 2024) Mentre il mondo si riscalda, ilsi gonfia. Le molecole d’acqua si espandono con l’aumento della temperatura e i ghiacciai che si sciolgono liberano getti d’acqua dolce, facendo crescere il volume del. L’acqua è la cinghia di trasmissione del clima e ilcontiene più del 97 percento dell’acqua sulla Terra. Il livello medio delè un indicatore climatico importante, che informa su quanto l’oceano si stia riscaldando e quanto ghiaccio terrestre si stia sciogliendo. Il livello globale dei mari è in aumento da decenni. Una lenta risposta al riscaldamento globale. Per un terzo, questa crescita è dovuta all’espansione termica, per i restanti due terzi allo scioglimento di calotte, ghiacciai e nevai perenni. Per circa un, fino alla fine degli anni ’80, il livello del ...