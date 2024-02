Il libero pensiero in Rai non piace Dopo il bavaglio alla stampa devono stare muti pure gli artisti

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 13 febbraio 2024) Dalle parole del cantante Ghali per chiedere lo “stop al genocidio” in Palestina pronunciate all’Ariston, causando una levata di scudi in Rai con tanto di comunicatoche prende le distanze dstar, fino a quelle di Dargen D’Amico sui migranti durante la puntata di Domenica In, interrotte di fretta e furia dconduttrice Mara Venier. Sembra proprio che a viale Mazzini si stia facendo ben poco per smarcarsi ddefinizione di TeleMeloni in quanto,la gestione ‘con i guanti’ della protesta degli agricoltori a cui è stata preclusa la possibilità di salire sul palco del Festival di Sanremo per evitare imbarazzimaggioranza, si sono verificati altri due casi – sempre per non infastidire il governo – che le opposizioni non hanno esitato a definire una “censura di ...