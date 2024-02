Il gusto di «Avalon» e delle sue proposte di mare

Leggi tutta la notizia su ecodibergamo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Di nuova apertura, in via Previtali a Bergamo, questo locale gestito dai due giovani chef Paolo Lazzaroni e Andrea Tramontana porta in tavola tutta la freschezzaricette di pesce e dei sapori mediterranei. Pane e dolci fatti in casa sono la ciliegina sulla torta per cene (e pranzi) sempre al top.