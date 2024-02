Il “Guardian” inserisce Scalvini tra le giovani promesse di Euro2024

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 febbraio 2024) Si avvicinano gli, da cui ci si aspetta che i protagonisti siano le nuove star del calcio europeo. Ilha stilato una raccolta delledi questo europei. In mezzo a nomi come Bellingham, Xavi Simons eLamine Yamal, figura quello di, ventenne difensore dell’Atalanta., il nuovo “Giorgio” difensore della nazionale “Giorgio Chiellini è stato uno dei più grandi eroi dell’Italia che è stata incoronata campione d’Europa nel 2021. Ora si è ritirato, ma quest’estate un nuovo difensore centrale di nome Giorgio potrebbe giocare in maglia azzurra.è diverso: è più alto, più elegante e ama essere coinvolto nel gioco di costruzione e poi unirsi alle mosse offensive. È così che da due stagioni che cresce all’Atalanta e ...