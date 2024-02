Il goal di Schlein Per una volta l' Italia è un paese quasi normale

Leggi tutta la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 13 febbraio 2024) La leader dell'opposizione, su una grande questione di politica estera, chiama la premier per arrivare alla richiesta di un cessate il fuoco a Gaza. E lei accoglie in perfetta linea con Biden, senza strizzare l'occhio a Trump. E come sull'Ucraina non segue il richiamo della foresta populista