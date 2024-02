Il giocatore che ha rotto la Coppa d’Asia

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di martedì 13 febbraio 2024) Mettere in scena una finale all’altezza di quella dei Mondiali di tredici mesi prima, al Lusail Stadium, diciamocelo: era francamente impossibile. Il Qatar, che si era lasciato alle spalle il titolato Iran, affrontava nella finalissima continentale la Giordania, una delle sorprese più scintillanti del torneo, che a sua volta aveva demolito i sogni della Corea del Sud. Per reggere almeno un minimo il paragone, però, una vittoria back-to-back del Qatar, padrone di casa, campionein carica, sedotto e disilluso dell’ultimo Mondiale, non sarebbe stata sufficiente. Ci voleva un po’ di magia. Dopo aver segnato il rigore del vantaggio, Akram Afif, l’autore del gol, si blocca. Fa un cenno con la mano, come a richiamare l’attenzione, come a dire: aspettate un attimo. Si cala un calzettone, pesca qualcosa. I compagni, accorsi per festeggiarlo, si bloccano a loro volta. ...