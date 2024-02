Il futuro dell’Intelligenza Artificiale si fa anche in Ucraina Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 13 febbraio 2024) “Permettere a Davide di battere un Golia moderno”. Sono queste le metaforiche parole su cui si sarebbe basato l’accordo di cooperazione, stretto nel giugno del 2022, tra il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ed Alexander Karp, ceo della società statunitense Palantir. Chiamata così in onore delle mistiche pietre del Signore degli Anelli, Palantir vende la stessa aura di onniscienza: i suoi software basati sull’intelligenzavengono impiegati per per analizzare le immagini satellitari, i dati open-source, i filmati dei droni e i rapporti dal terreno, per presentare ai comandanti le opzioni militari; maper raccogliere prove di crimini di guerra, facilitare la bonifica dei campi minati, reinsediare i rifugiati sfollati e combattere la corruzione. In, secondo quanto riporta il Time, Karp ha visto l’opportunità ...