Il final warming può colpire l' Italia | che cos' è

Three former and future UN climate summit hosts will form a ‘troika’ to to limit global warming to 1.5 degrees Celsius.Past and future UN climate talk hosts the United Arab Emirates, Azerbaijan and Brazil said Tuesday they are forming a "troika" to push for an international agreement to limit global warming to 1.5 ...Di cosa si tratta Nel concreto è come una sorta di passaggio della stratosfera in "modalità estiva", ovvero quella situazione per cui il Vortice Polare si dissipa e si sviluppano le easterlies (i ven ...