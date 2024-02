Il Festival delle polemiche non si ferma qui | entra in gioco l’autorità | potrebbe cambiare tutto

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 13 febbraio 2024) La vittoria di Angelina Mango aldi Sanremo fa discutere. O meglio, fa storcere il naso la “non vittoria” di Geolier. Favorito della vigilia, rimasto a bocca asciutta. Nella nottata tra il 10 e l’11 febbraio 2024 l’edizione numero 74 deldi Sanremo, condotta da Amadeus che è tornato per la quinta volta sul palco dell’Ariston, ha incoronato vincitrice della kermesse canora Angelina Mango, figlia del compianto Pino Mango, con la canzone La Noia, scritta per lei da due mostri sacri come Dardust e Madame. Angelina Mango, vincitrice del 74°di Sanremo – foto fonte Ansa – Cityrumors.itSulla carta nulla da dire, a decretare la vittoria il televoto insieme alle votazioni di sala stampa e giuria popolare: quindi una media ponderata tra i voti esternati dai tre gruppi di “giudici”, che messi insieme potevano avere il ...