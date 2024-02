Il Fatto | «Ghali censurato anche da Repubblica | la direzione ha fatto saltare l’intervista»

(Di martedì 13 febbraio 2024) A tre giorni dalla chiusura del Festival di Sanremo continua a tenere banco la polemica sulle parole di. Durante l’ultima serata all’Ariston, il rapper ha lanciato un messaggio dal palco chiedendo uno «stop al genocidio» a Gaza. A rispondergli, il giorno successivo, è stato l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, che ha scritto una nota pro-Israele lettada Mara Venier durante l’edizione speciale di Domenica In in diretta da Sanremo. Nel giro di pochi giorni l’intera vicenda si è trasformata in un casopolitico, con i partiti di opposizione che hanno criticato il comportamento della Rai. Sandro Ruotolo, responsabile Informazione del Pd, ha parlato apertamente di «censura». Ad aggiungere un nuovo tassello alla vicenda è ilQuotidiano, secondo cui a censurare il ...

Non sono di certo momenti facili per Mara Venier che si è trovata a fronteggiare una situazione molto difficile, in diretta. La conduttrice ha ospitato alcuni artisti in gara a Sanremo ...