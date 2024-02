Il difensore | costretto a uscire domenica per una botta al ginocchio | sarà a disposizione per la sfida ai viola Aebischer rientra dalla squalifica Buone notizie per Calafiori | vede la Fiorentina

(Di martedì 13 febbraio 2024): è passata la paura per Riccardo. Lo aveva preannunciato Motta al termine della gara con il Lecce e ieri dal quartier generale rossoblù sono arrivati conferme e grande ottimismo.ha rimediato unaaldestro che salvo sorprese non dovrebbe compromettere la sua presenza nello spareggio per l’Europa con ladi domani. Lo spavento causato dall’uscita dal campo, a cambi finiti, a dieci minuti dal termine dellacon il Lecce, pare passato. E’ l’augurio di tutti, dato cheè il giocatore in ascesa della quarta miglior difesa della serie A. Ebbene sì, era sceso al sesto posto nella classifica di rendimento difensivo, il Bologna, a gennaio: è bastato il ritorno al clean ...

Bonucci, follia in Turchia: ecco che cosa è successo nelle scorse ore e cosa rischia l'ex difensore di Juve e Nazionale ...Inter, le condizioni di Francesco Acerbi. La vittoria ottenuta in casa della Roma ha consolidato il primo posto in classifica per la squadra nerazzurra. Gli uomini di Inzaghi sono riusciti ad ottenere ...Il centrale nerazzurro si è fatto male durante l'ultima sfida di Serie A contro la Roma di De Rossi La serata dell'Olimpico ha dato ulteriori certezze all' Inter capolista, che ha battuto la Roma in r ...