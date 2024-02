Il derby è nerazzurro | all’Under 23 basta Diao per schiantare l’Albinoleffe

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 13 febbraio 2024) Zanica. Un martedì di calcio giocato a Zanica, con il turno infrasettimanale del campionato di Serie C – la 26esima giornata – che ha messo in scena una delle gare più attese del ritorno per quanto riguarda il Girone A: ila tinte bergamasche trae l’Atalanta Under 23. Dopo un weekend negativo per entrambe le formazioni, sconfitte con lo stesso punteggio (2-1) nell’ultima partita di campionato –dal Legnago e la Under dal Vicenza, a ripartire nel migliore dei modi sono i nerazzurri, che la spuntano nel secondo tempo grazie alla rete di Siren, fresco di prima chiamata da parte di Gian Piero Gasperini. Lo spagnolo è uno dei tre ragazzi che arrivavano dal fine settimana trascorso con la prima a Genova (gli altri Bonfanti e Mendicino): Modesto decide di schierarli tutti e tre dal ...