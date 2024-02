Il delirio dei giornali | “La censura di Venier” Ma Mara ha fatto bene

(Di martedì 13 febbraio 2024) Zuppa di Porro.Lafa il suo lavoro e lo fae oggi mi devo leggere sulla Stampa e solo titoli del tipo: ladella. Roba da matti. Il sindaco di Napoli chi ti premia: il cantante con il kalasnikov e la mamma di Giogò non ci sta. Nuove sui trattori. Il blitz degli israeliani. Agnelli nel mirino. #rassegnastampa13feb L'articolo proviene da Nicola Porro.

La Disney non se la passa bene, questo è ormai assodato. Il colosso statunitense arriva da annate disastrose, i risultati del 2023 sono emblematici: ... (nicolaporro)

Cala il sipario sul Festival di Sanremo 2024. E una notizia è che non ha vinto Geolier , il rapper napoletano che, trascinato dal suo popolo, si era ... (liberoquotidiano)

Strage di Altavilla Milicia: la pista della setta satanica e il gatto usato per i riti nell'abitazione dove si è consumato l'orrore ...Kevin Barreca, il maggiore dei due minori assassinati nella villetta di Altavilla Milicia, avrebbe raccontato a un compagno di scuola che il fratellino parlava di "presenze di diavoli in casa" ...La strage di Altavilla Milicia, in provincia di Palermo, ha sconvolto l'Italia. Dietro questo massacro, si fa sempre più definita l'ipotesi dell'ombra di una setta satanica. Giovanni Barreca, reo conf ...