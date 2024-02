Il ’conflitto’ con i lupi Film sul monitoraggio con i radiocollari hi-tech | La batteria dura 3 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Un tempo... da, quello di sabato, che però non ha impedito al pubblico di presentarsi numeroso alla proiezione nel Museo degli Agostiniani a Fivizzano del docu’LupoUno’ di Bruno Boz e Ivan Mazzon, vincitore di numerosi premi tra cui ’miglior documentario’ al TrentoFestival 2023. L’evento, organizzato da Andrea Jacomelli titolare di FraAndrea Mountain and Climbing bottega di articoli per la montagna a Fivizzano – esercizio commerciale, intellettuale e punto di riferimento per la promozione di iniziative legate alla cultura della montagna – è stato patrocinato anche dal Comune di Fivizzano, presente in sala l’assessore all’ambiente Giovanna Gia. Sia alla proiezione che al successivo dibattito c’erano Duccio Berzi e Siriano Luccarini, due dei protagonisti del documentario: due dei massimi esperti in materia, che da ...