Il Comune stringe la mano all’emporio solidale

(Di martedì 13 febbraio 2024) Firmato un nuovo protocollo d’intesa tra ildi San Lazzaro di Savena , le parrocchie, i centri sociali , associazioni San Francesco ed EmporioAmalio per il sostegno all’attività dell’emporio e per la costituzione di una rete antispreco a favore di tutti i cittadini in condizione di fragilità. Protocollo che si muove, ancora una volta, nella direzione del sostegno a tutti coloro che hanno bisogno di aiuto. Amalio è un progetto fondamentale per la comunità di San Lazzaro di Savena e grazie al nuovo protocollo, alla normale attività si aggiunge anche l’accompagnamento dei cittadini attraverso la disponibilità di persone di riferimento come tutor, o lo scambio gratuito – a titolo di donazione – tra i soggetti sottoscrittori di eventuali eccedenze alimentari, con la finalità di costituire una rete anti spreco dei prodotti alimentari ...