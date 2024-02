Il Centro Studi Musicali della Valtiberina inaugura il ciclo Musica al Centro 2024

(Di martedì 13 febbraio 2024) Arezzo, 13 febbraio– Sabato scorso si è tenuto nella Saletta Concertisede del, il primo concerto dialedizione. Si sono esibiti nell’ambitosezione “In Progress” due giovani strumentisti di cui uno di soli 10 anni, Giacomo Boncompagni, al suo debutto in concerto, allievo delda 3 anni nella classe del M° Luca D’amore, e l’altro di 19 anni, Francesco Pambianco, che dopo aver iniziato glicon la prof.ssa Luisella Orsini, si è perfezionato con i pianisti Marcella Crudeli e Gianluca Luisi e ...

Nella puntata di Uomini e Donne , in onda oggi su Canale5, l'ennesimo confronto tra i Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua spinge Maria De Filippi ... (comingsoon)

In seguito al l'incontro con il ministro dell'Istruzione e del merito, Giuseppa Valditara , e sulla riforma degli istituti tecnici e professionali, ... (liberoquotidiano)

Soddisfazione da parte di StudiCentro per l'incontro tra il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e gli studenti, durante il ... (ilgiornale)

Nel corso di questa settimana assisteremo a svariati colpi di scena che riguardano Uomini e Donne . Per quanto riguarda il Trono Over, una coppia ... (tutto.tv)

È uscito ieri il Bando indetto dall’Università per Stranieri di Siena che vede la manifestazione di interesse per l’acquisto di un immobile nella ... (lanazione)

La collana “Storia e culture del libro” sarà questo venerdì 16 al centro del nuovo incontro del ciclo “Il libro. Un viaggio attraverso i secoli e la storia” proposto dal Novara Libro Festival. L’appun ...Grazie al forte dinamismo del settore residenziale, anche il 2022 è stato per l'arredobagno un anno di crescita (+9,1 per cento sul ...Il quadro emerge dall'analisi dell'Ufficio Studi Confcommercio sulla demografia d'impresa nelle città italiane, effettuata in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo ...