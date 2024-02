Il caso dell’intervista di Ghali censurata

BOLOGNA – “Dopo oltre 28.000 martiri di cui non ha praticamente mai dato riscontro, la Rai non solo non esprime la doverosa solidarietà alla popolazione palestinese, ma continua a sostenere apertament ...Su Sanremo è calato il sipario, ma sulle polemiche no. È stato anche ieri il caso del giorno. “Stop al genocidio”, l’appello di Ghali dal palco dell’Ariston alla fine della sua esibizione, lo… Leggi ...L'eliminazione di Vittorio Menozzi avvenuta nella trentacinquesima puntata del Grande Fratello ha generato discussioni tra gli inquilini ...