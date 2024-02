Il cartello shock del ristorante a Davos | «Non affittiamo slittini agli ebrei» Protesta la comunità ebraica

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 13 febbraio 2024) «A causa di diversi incidenti molto fastidiosi, tra cui il furto di uno slittino, non noleggiamo più l’attrezzatura sportiva ai nostri fratelli». Recita così il, scritto in ebraico, affisso fuori da undi montagna sulle Alpi svizzere a Pischa, vicino a, la località dove ha sede ogni anno il World Economic Forum. Lo scrive il quotidiano svizzero 20 Minuten, spiegando che un cliente ebreo ha denunciato l’episodio alla polizia svizzera. «Ho fatto finta di non saper leggere l’ebraico e ho chiesto se potevamo affittare degli», ha denunciato il cliente ebreo, che dice di essere rimasto «fortemente scosso dall’episodio» oltre che «a mani vuote». Il segretario generale della Federazione delleisraelitiche della Svizzera (Fsci), Jonathan ...