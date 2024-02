Il calzolaio | Troppe tasse | Così si chiude

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) I piccoli artigiani vanno a sparire in centro e periferia. "Sopravvivere è sempre più difficile – ammette Carlo Riillo,in via Boito – il lavoro c’è, la gente aggiusta volentieri le scarpe, soprattutto quelle pregiate, invece di buttarle. Il grosso problema sono le: aumentano sempre, mentre il nostro fatturato rimane uguale da anni. Quindi siamo sempre in rincorsa: non riusciamo mai a pagarle in tempo. D’altronde a fine mese, con due bambini, dovendo scegliere tra fare la spesa e pagare le, la scelta è obbligata. Quindi arrivano sempre nuove more che aumentano i costi". Come tutti i liberi professionisti anche per Carlo, le spese legate alla partita Iva vanno pagate in anticipo un anno per l’altro, in base al guadagno presunto. Perciò se il lavoro è fluttuante, deve comunque pagare in anticipo, come se avesse ...