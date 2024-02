Il calcio di ieri e quello di oggi Non solo sport Purtroppo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 13 febbraio 2024) Ildi prima era molto più semplice rispetto ad ora perché si usavanoi fondamentali e poche volte i dribbling. Attualmente esistono tante categorie e si usano più moduli e schemi. I materiali sono cambiati per motivi di sicurezza: i tacchetti delle scarpe da legno e ferro sono in plastica; le maglie che erano larghe sono aderenti per evitare che vengano tirate; i pantaloncini erano corti e ora sono più lunghi e in tessuto termico; non si usavano i parastinchi. La grandezza degli stadi è aumentata esponenzialmente per il numero di tifosi perché in passato questoera meno seguito. Fino al 17 giugno 1994, cioè 30 anni fa, non esistevano i nomi dei giocatori sulle maglie e negli anni ‘50 c’eralo stemma dell’Italia e non altri sponsor; la gente usava la radio per ascoltare la partita; i posti ...