Il cadavere nel casolare è della 27enne Andreea Rabciuc | la conferma dal Dna

(Di martedì 13 febbraio 2024) Il dna analizzato sui resti umani trovati il 20 gennaio in una Castelplanio (Ancona) è diromena, campionessa di tiro a segno, che viveva a Jesi, scomparsa nelle campagneVallesina il 12 marzo 2022. Ladell’esame genetico è arrivata in questi giorni, dopo l’autopsia e accertamenti specifici chiesti dalla Procura a un pool di medici legali.. Sul...

Buccinasco (Milano) – I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti intorno alle 16 di oggi, sabato 10 febbraio, in via Buccinasco 45, tra ...

I vigili del fuoco di Milano hanno ri trovato un cadavere in un laghetto artificiale di via Buccinasco 45, a Milano : si tratterebbe di un uomo in ...

Il test del Dna ha confermato che sono di Andreea Rabciuc i resti ritrovati nel casolare di Castelplanio: il punto sulle indagini ...Sul caso di Andreea si è creato un giallo. La giovane è stata cercata in lungo e in largo per quasi due anni e il suo cadavere era a meno di un chilometro da dove era scomparsa. La mattina del 12 marz ...I resti umani trovati lo scorso 20 gennaio in un casolare a Castelpiano (Ancona) sono di Andreea Rabciuc, la 27enne romena, campionessa di tiro a segno, scomparsa nelle campagne della ...