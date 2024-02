Il bombardamento di Dresda | uno degli atti criminali peggiori della storia

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 13 febbraio 2024) Roma, 13 feb – Era il 13 febbraio 1945 quandovenne seppellita dalle bombe angloamericane, in unoche laricordi. Un atto ancora più vergogno se si fa presente il momento in cui avvenne: inizi dell’ultimo anno di guerra, che non si sarebbe neanche compiuto, vista la fine delle ostilità in primavera. Insomma, i giochi erano f. Non c’era alcuna necessità. Eppure, ci fu chi disintegrò un’intera città in modo del tutto gratuito. IldiDue giorni di esplosioni a tappeto, l’incubo sarebbe finito solo il 15 febbraio. Per distruggere un nemico già sconfitto. Per disintegrarlo, per meglio dire. Così la Royal Air Force e la Us Air Force, in un’azione congiunta, sganciarono ...