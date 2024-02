Il Barcellona è un club snaturato | a Napoli ora ringraziano il sorteggio Champions El Paìs

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 13 febbraio 2024) Eldedica un editoriale affilato a Deco e alla crisi del. Lo scrive Daniel Verdù, l’inviato in Italia del giornale spagnolo. E tanto per cominciare scrive che “Ilè nono. Ma ora sono contentissimi del”.Verdù ce l’ha con Deco e con le sue uscite (poi fatte smentire al giornalista portoghese che l’aveva intervistato) sula necessità di un “cambio totale di paradigma” al. Deco – scrive – “oltre ad essere l’unico giocatore in grado di segnare senza tirare in porta (un anno segnò cinque gol di rimpallo), era allora la forza trainante” del. Invece ora “va tutto in malora”. “Si è esaurito lo spirito dei tifosi (non quello dei turisti che domenica facevano la ...