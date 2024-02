Il 52% degli adolescenti ha subito comportamenti violenti | il 65% viene controllato dal partner | il rapporto choc di Save the children

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 febbraio 2024) La gelosia come “segno d’amore”, la condivisione di dispositivi e password come “prova d’amore”. E ancora, uno schiaffo ogni tanto che “può capitare”. Poi, facendo i conti, emerge che uno su cinque dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni ha o ha avuto una relazione intima dichiara di essere stato spaventato dalcon atteggiamenti, quali schiaffi, pugni, spinte, lancio di oggetti. E, infine, gli stereotipi: le ragazze piangono di più, si prendono più cura delle persone e si sacrificano per la relazione. Spesso lo dicono le ragazze stesse. Il. Questa è solo una piccola parte del mondo dell’amore e delle relazioni di oggi tra online e vita reale dei ragazzi che hanno dai 14 ai 18 anni. A indagarlo è un sondaggio inedito realizzato dathein collaborazione con Ipsos e ...