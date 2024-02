Identitalia | in mostra a Roma i marchi storici che hanno fatto la storia del Paese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 13 febbraio 2024) E’ stata inaugurata oggi a Palazzo Piacentini, sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy, la, The Iconic Italian Brands” dedicata ad alcuni tra i piu’ importanti, chee stanno facendo ladel. Alla cerimonia, oltre al ministro Adolfo Urso,partecipato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete, il presidente dell’Associazione, Massimo Caputi e i rappresentanti dei brand esposti. L’iniziativa, alla qualeaderito oltre 100 aziende per un totale di 113di tutti i settori, nasce per celebrare i 140 anni dell’Ufficio Italiano Brevetti e, che nel ...