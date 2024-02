I vini in tour in Francia per farsi conoscere

(Di martedì 13 febbraio 2024) La Doc Terre di Pisa in missione promozionale nei paesi europei. Il consorzio che raccoglie le aziende viticole del territorio pisano, la maggior parte delle quali posizionate sulle colline intorno a Terricciola e a San Miniato, sono attualmente impegnate in una operazione promozionale inpartecipando al Wine Paris, esposizione che andrà avanti fino a domani mercoledì 14 febbraio. Le 19 aziende che partecipano al consorzio erano appena rientrate da un educationalnei paesi scandinavi, Danimarca e Svezia principalmente, paesi nei quali hanno realizzato vari incontri e una masterclass riservata a giornalisti e buyer precedentemente selezionati. "Il nostro obiettivo è quello di allargare le vendite ai paesi del Nord Europa – ha sottolineato Nicola Cantoni presidente del consorzio Doc Terre di Pisa – un mercato ...

Richard Carapaz torna a sorridere al Tour Colombia: il portacolori della EF EasyPost si è aggiudicato la tappa regina della corsa a tappe ...La «Locomotora del Carchi» mette a segno il colpo grosso nella tappa regina del Colombia Tour, imponendosi in vetta all'Alto del Vino ad oltre 2.800 metri di quota. La Ef Education Easypost ha ...