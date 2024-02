I vertici dell' intelligence israeliana al Cairo Biden | Lavoriamo a una tregua di 6 settimane

(Di martedì 13 febbraio 2024) Cambio di direzione nei colloqui per il rilascio degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas. Dopo la liberazione, ieri, di due cittadini sequestrati e tenuti prigionieri a Rafah, nel suda Striscia di Gaza, oggi alsi incontrano idi Israele, Stati Uniti, Egitto e Qatar. Come era stato anticipato dalla stampa internazionale nei giorni scorsi, oggi nella capitale egiziana il capo del Mossad David Barnea, il direttoreo Shin Bet Ronan Bar e il tenente generale'Idf, Nitzan Alon (che sta comandando gli sforziper trovare i rapiti) incontrano il direttorea Cia William Burns, il direttore ...

Mossad, Shin Bet e Idf incontrano Cia, Egitto e Qatar per discutere della liberazione degli ostaggi nella mani di Hamas. Secondo la Casa Bianca serve "un piano credibile per garantire la sicurezza di ...