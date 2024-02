I pendolari incontrano l’assessore | Comunicate prima i cambi d’orario cambiare abitudini richiede tempo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 13 febbraio 2024) I rappresentanti regionali dei viaggiatori hanno incontratoai Trasporti del Pirellone Franco Lucente per fare il punto. Nel summit, "caratterizzato da un costante clima di apertura e dialogo franco, che ha posto le basi per un lavoro proficuo", hanno detto, sono stati affrontati tre punti: la consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti, l’utilizzo di parte degli importi derivanti dall’applicazione delle penali in sicurezza e indennizzi, la revisione della legge regionale. "Sul primo punto – dicono – abbiamo chiesto che almeno un mesedeidi orario ci siano incontri per illustrare le modifiche estesi a comitati, associazioni, enti locali e media: così i viaggiatori abituali potrebbero riprogrammare le loro". Sul secondo punto, dicono i rappresentanti, ...