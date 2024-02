I migliori Morellino di Scansano | Rosso di Montalcino e Rosso di Montepulciano in 7 etichette al di sotto di 20 euro

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 13 febbraio 2024) Quando si parla di vino toscano, subito si pensa al sangiovese, vero e proprio dominatore del vigneto regionale, dove dà vita ad alcune delle più prestigiose denominazioni del nostro Paese. Le sue origini però sono incerte: nella sua ipotetica carta d'identità, alla voce "luogo di nascita" troveremmo scritto Appennino tosco-romagnolo; da qui l'uva sarebbe "scesa" da una parte e dall'altra delle alture per prendere possesso del vigneto romagnolo e di quello toscano, per poi diffondersi nel resto del centro-Italia. Secondo altri studiosi invece le radici genetiche del vitigno andrebbero ricercate in alcune connessioni con varietà del Meridione, nel mare magnum genetico delle uve calabresi. Sia come sia, in Toscana se ne parla chiaramente già nel 1590: Giovan Vettorio Soderini, nel suo trattato "Coltivazione toscana delle viti e d'alcuni alberi", cita "il sangiocheto o sangioveto...un ...