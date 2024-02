I magistrati ascolteranno anche la versione di Cristiano Iovino

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 13 febbraio 2024) Nuovo capitolo nel divorzio più chiacchierato dello star system italiano, quello tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Secondo quanto riportato dal quotidiano la Repubblica, ora l’attenzione sarebbe tutta sui presunti amanti dei due ex coniugi. Chi ha tradito per primo? Domanda fondamentale per capire chi potrebbe aver contribuito a causare, in maniera determinante, la fine del matrimonio tra la conduttrice e l’ex calciatore. Ilary Blasi, le lacrime in “Unica”: «Non potevo credere che Francesco avesse fatto una cosa del genere» ...