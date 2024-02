Hot Wheels | il film sulle famose macchinine verrà prodotto da J J Abrams

Da una collaborazione tra Mattel, Inc. e Netflix nasce Hot Wheels Let’s Race , nuova serie per bambini in arrivo sulla piattaforma di streaming il ... (optimagazine)

Mattel Films e Warner Bros. Pictures sono al lavoro sul film basato sul celebre franchise che da oltre mezzo secolo diverte ed emoziona i più piccoli, e non solo, con i suoi prodotti. Nell’aprile del ...Il titolo, ispirato alla famosa serie di giocattoli, sarà in streaming dal 4 marzo. La sigla è realizzata da Patrick Stump dei Fall Out Boy ...Allacciate le cinture: in live-action sulle macchinine Hot Wheels amplierà il Mattel-Verse: dopo anni dal suo annuncio, quando uscirà il film