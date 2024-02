“Ho pianto tanto…” Mara Venier accorata dopo le polemiche a Domenica In Le parole della conduttrice

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 13 febbraio 2024) Una polemica che ha lasciato il segno, quella che ha travolto all’improvvisoa seguitopuntata diIn condotta dal palco dell’Ariston di Sanremo. Nel corso del programma, si sono esibiti quasi tutti i concorrenti in gara durante il Festival, cantando il brano con cui aveva partecipato alla kermesse musicale: a seguire, una giuria composta da critici musicali, giornalisti e attori ha posto domande agli artisti, di vario genere. Qui il patatrac: Ghali ha ribadito il suo “stop al genocidio”, Dargen D’Amico ha affrontato il tema migranti.ha cercato di tagliare i tempi, obbligando di fatto le due star ad accorciare i loro interventi. Una decisione che ha scatenatoa non finire. A far scalpore anche un comunicato letto da ...