Highlights e gol Lipsia-Real Madrid 0-1 | Champions League 2023 2024 VIDEO

L’Inter Primavera di Cristian Chivu ha vinto per 1-2 contro l’Empoli (vedi pagelle) nel match valido per la ventunesima giornata di campionato. GOL ... (inter-news)

Altra serata da incubo all’Adriatico, il Pescara crolla anche contro la SPAL (1-2) Serie C il Pescara giochicchia e scherza con il fuoco. La SPAL fa sul serio e, pur non incantando, sfrutta al massimo il minimo creato all’Adriatico e passa: 1-2. La squadra di Zeman imbarca acqua e c ...

Lipsia-Real Madrid, la moviola: gol annullato a Sesko per la posizione di Henrichs Annullata una rete ai tedeschi: secondo arbitro, assistente e VAR c'è l'interferenza di Henrichs (in fuorigioco) su Lunin ...

Juventus-Udinese 0-1, risultato finale: decide un gol di Lautaro Giannetti La cronaca in diretta di Juventus-Udinese, in programma oggi alle ore 20:45, in TV su Sky e DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e ...