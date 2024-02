Harry e Meghan lanciano un sito personale chiamato Sussex | la scelta potrebbe non piacere alla Corona

(Di martedì 13 febbraio 2024) Non essendo più membri senior della royal family,non dovrebbero utilizzare titoli chero identificarli come tali. Per questo da Palazzoarrivare l'obbligo di chiudere il dominio.

Aria di crisi tra Harry e Meghan ? Come rivelano le ultime voci, la ex duchessa non sarebbe contenta della fuga del principe a Londra (ilgiornale)

Harry e Meghan non sono più "altezze reali", infatti già dallo scorso anno sulla pagina ufficiale della royal family è stato eliminato il riferimento ...Non essendo più membri senior della royal family, Harry e Meghan non dovrebbero utilizzare titoli che potrebbero identificarli come tali ...Lunedì il Duca e la Duchessa di Sussex hanno lanciato un nuovo sito web, Sussex.com che comprende le ultime notizie sulla coppia, le biografie di Harry, 39 anni, e Meghan, 42 anni, nonché collegamenti ...