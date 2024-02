‘Halo’ | Joseph Morgan è James Ackerson | «È un manipolatore | ma amo la sua complessità»

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 13 febbraio 2024) Halo è finalmente arrivato su Paramount+ e non sono poche le novità della seconda stagione, a partire dalle due new entrye Cristina Rodlo. Due personaggi molto diversi tra loro, in realtà: la Rodlo (qui trovate la nostra intervista) interpreta il Caporale Italia Perez, mentreveste i panni di, un formidabile agente dei servizi segreti che ha trascorso la sua carriera scalando i ranghi dell’Ufficio segreto dei servizi segreti navali dell’UNSC. Un ruolo non semplice per, che ci confessa tuttavia di non aver esitato ad accettare, complice anche la sua passione per il videogioco. «Ero già un fan del gioco. – ci racconta – Da adolescente ho giocato a Halo appena è uscito, ero parte del fenomeno. Giocavo con i miei ...